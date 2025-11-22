На Закарпатье военный переправлял уклонистов на лодке через Тису за 9 тысяч долларов

Злоумышленник вместе с сообщником организовал ночные переправы на лодке в Венгрию.

На Закарпатье задержали злоумышленников, которые организовали схему переправки военнообязанных на лодке через реку Тиса. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, военнослужащий одной из воинских частей вместе с гражданским сообщником наладили схему незаконного пересечения границы с Венгрией для военнообязанных.

Фигуранты определяли время и место переправы, собирали деньги с желающих выехать и обеспечивали ночной переход на лодке через реку Тиса.

Стоимость такого «маршрута» составляла 3 тысячи долларов с человека: часть средств переводили на банковскую карту, остальное передавали одному из соучастников наличными.

Сообщники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины — во время попытки переправить трех «клиентов» за 9 тысяч долларов.

На мужчин, которые пытались незаконно покинуть страну, составлены административные протоколы.

Фигурантам сообщено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Прокуроры подали в суд ходатайства об избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное им грозит до 9 лет лишения свободы.

