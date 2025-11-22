Схема із заниженням вартості та підставними особами — шахраї заволоділи землями в Буковелі

Фігуранти, використовуючи підроблені акти та фіктивні угоди, незаконно переоформили 6 гектарів лісових земель, завдавши державі збитків на понад 20 млн грн.

Правоохоронці повідомили підозру учасникам групи, які незаконно заволоділи землями в Буковелі. Збитки державі становлять майже 20,5 млн грн. Про це повідомляє Нацполіція.

Встановлено, що група осіб розробила шахрайську схему з заволодіння землями лісового фонду на території Поляницької ОТГ (Буковель).

На підставі підроблених державних актів зразка 2001-2002 років переоформили землю на підставних осіб, а потім нібито у них її придбали. Крім того, вартість у договорі купівлі-продажу занижували, аби мінімізувати суму обов’язкових платежів до бюджету.

У такий спосіб фігуранти — мешканці Кам’янського та Хмельницького — заволоділи земельними ділянками загальною площею 6 га, які належать до земель лісового фонду.

Слідчі оголосили трьом особам про підозру. Їхні дії кваліфіковані:

за ч. 4 ст. 190 (у редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) – шахрайство,

ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут та використання завідомо підроблених документів, печаток, штампів.

Проводяться заходи щодо повернення земель у державну власність.

