Схема із заниженням вартості та підставними особами — шахраї заволоділи землями в Буковелі
Правоохоронці повідомили підозру учасникам групи, які незаконно заволоділи землями в Буковелі. Збитки державі становлять майже 20,5 млн грн. Про це повідомляє Нацполіція.
Встановлено, що група осіб розробила шахрайську схему з заволодіння землями лісового фонду на території Поляницької ОТГ (Буковель).
На підставі підроблених державних актів зразка 2001-2002 років переоформили землю на підставних осіб, а потім нібито у них її придбали. Крім того, вартість у договорі купівлі-продажу занижували, аби мінімізувати суму обов’язкових платежів до бюджету.
У такий спосіб фігуранти — мешканці Кам’янського та Хмельницького — заволоділи земельними ділянками загальною площею 6 га, які належать до земель лісового фонду.
Слідчі оголосили трьом особам про підозру. Їхні дії кваліфіковані:
- за ч. 4 ст. 190 (у редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) – шахрайство,
- ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут та використання завідомо підроблених документів, печаток, штампів.
Проводяться заходи щодо повернення земель у державну власність.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.