Схема с занижением стоимости и подставными лицами — мошенники завладели землями в Буковеле

23:29, 22 ноября 2025
Фигуранты, используя поддельные акты и фиктивные сделки, незаконно переоформили 6 гектаров лесных земель, нанеся государству ущерб более чем на 20 млн грн.
Правоохранители сообщили о подозрении участникам группы, которые незаконно завладели землями в Буковеле. Ущерб государству составляет почти 20,5 млн грн. Об этом сообщает Нацполиция.

Установлено, что группа лиц разработала мошенническую схему завладения землями лесного фонда на территории Поляницкой ОТГ (Буковель).

На основании поддельных государственных актов образца 2001–2002 годов переоформили землю на подставных лиц, а затем якобы у них её приобрели. Кроме того, стоимость в договоре купли-продажи занижали, чтобы минимизировать сумму обязательных платежей в бюджет.

Таким образом фигуранты — жители Каменского и Хмельницкого — завладели земельными участками общей площадью 6 га, которые относятся к землям лесного фонда.

Следователи сообщили трём лицам о подозрении. Их действия квалифицированы:

  • по ч. 4 ст. 190 (в редакции Закона № 2617-VIII от 22.11.2018) — мошенничество,
  • ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины — подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт и использование заведомо поддельных документов, печатей, штампов.

Проводятся мероприятия по возвращению земель в государственную собственность.

