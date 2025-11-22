Податкова пояснила, як описують майно у податкову заставу після виникнення боргу

Після появи податкового боргу майно боржника оформлюють актом опису, до якого включають лише ліквідні активи, що можуть бути використані для погашення заборгованості.

Податкова служба нагадує порядок опису майна, яке переходить у податкову заставу у разі виникнення податкового боргу. Порядок визначено статтею 89 Податкового кодексу України.

Коли виникає право податкової застави

Право застави з’являється в одному з таких випадків:

Якщо платник не сплатив у встановлений строк суму податкового зобов’язання, яку сам задекларував. Тоді застава виникає наступного дня після спливу строку сплати.

Якщо не сплачено суму податкового зобов’язання, визначену контролюючим органом. Право застави виникає з дня появи податкового боргу.

У разі розстрочення або відстрочення платежів. Застава встановлюється з дня укладання відповідного договору.

Як оформлюється податкова застава

Відповідно до статті 89 ПКУ, майно, на яке поширюється податкова застава, оформлюють актом опису. До нього включають лише ліквідні активи, які можуть бути використані для погашення боргу.

Опис проводиться на підставі рішення керівника або уповноваженої особи контролюючого органу. Це рішення пред’являється платнику, у якого виник податковий борг.

Акт опису складає податковий керуючий за визначеною формою та процедурою, затвердженою Мінфіном.

Якщо платник відмовляється підписувати акт

Відмова боржника підписати акт не скасовує поширення податкової застави на описане майно. У такому випадку процедура опису проводиться у присутності щонайменше двох понятих.

Податкова наголошує, що опис майна є обов’язковим етапом, який забезпечує можливість подальшого погашення боргу за рахунок активів платника.

