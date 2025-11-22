Налоговая объяснила, как описывают имущество в налоговый залог после возникновения долга

После возникновения налоговой задолженности имущество должника оформляется актом описания, в который включают только ликвидные активы, которые могут быть использованы для погашения долга.

Налоговая служба напоминает порядок описания имущества, которое переходит в налоговый залог в случае возникновения налоговой задолженности. Порядок определен статьей 89 Налогового кодекса Украины.

Когда возникает право налогового залога

Право залога появляется в одном из таких случаев:

Если плательщик не уплатил в установленный срок сумму налогового обязательства, которую сам задекларировал. Тогда залог возникает на следующий день после истечения срока уплаты.

Если не уплачена сумма налогового обязательства, определенная контролирующим органом. Право залога возникает со дня появления налоговой задолженности.

В случае рассрочки или отсрочки платежей. Залог устанавливается со дня заключения соответствующего договора.

Как оформляется налоговый залог

Согласно статье 89 НКУ, имущество, на которое распространяется налоговый залог, оформляется актом описания. В него включают только ликвидные активы, которые могут быть использованы для погашения долга.

Описание проводится на основании решения руководителя или уполномоченного лица контролирующего органа. Это решение предъявляется плательщику, у которого возник налоговый долг.

Акт описания составляет налоговый управляющий по установленной форме и процедуре, утвержденной Минфином.

Если плательщик отказывается подписывать акт

Отказ должника подписать акт не отменяет распространение налогового залога на описанное имущество. В таком случае процедура описания проводится в присутствии как минимум двух понятых.

Налоговая подчеркивает, что описание имущества является обязательным этапом, который обеспечивает возможность дальнейшего погашения долга за счет активов плательщика.

