Amazon і Microsoft можуть потрапити під жорсткіші правила ЄС — перевіряється їхній вплив на ринок хмарних сервісів

Єврокомісія хоче з’ясувати, чи не мають Amazon і Microsoft надмірного впливу на ринок хмарних послуг і чи потребує цей сектор додаткового регулювання.

У ЄС розпочали розслідування щодо Amazon Web Services (AWS) і Microsoft Azure, щоб оцінити, чи не мають ці компанії надмірного впливу на ринок хмарних технологій. Про це заявила єврокомісарка з цифрових питань Генна Вірккунен, передає Barrons.

Що саме перевіряє Єврокомісія

Європейська комісія з’ясує, чи повинні AWS та Azure отримати статус «гейткіперів» відповідно до Закону про цифрові ринки (DMA). Цей статус накладає жорсткіші правила для компаній, які фактично контролюють доступ бізнесів і користувачів до цифрових послуг.

У заяві ЄК зазначається, що розслідувачі проаналізують, чи не виконують Amazon і Microsoft роль ключових посередників між бізнесом і споживачами, навіть якщо формально вони не підпадають під критерії DMA щодо розміру, кількості користувачів та позиції на ринку.

Розслідування планують завершити протягом року.

Що кажуть у компаніях

В Amazon уже відреагували. Представник AWS заявив, що ринок хмарних технологій є «надзвичайно динамічним», пропонує бізнесам «широкий вибір, високий рівень інновацій та низькі витрати». У компанії також вважають, що надання статусу гейткіперів може стримати інновації та підвищити витрати для європейських компаній.

ЄС готує ще одну перевірку

Брюссель також відкрив третє розслідування — воно має з’ясувати, чи потребує DMA оновлення, щоб ефективніше запобігати недобросовісним практикам у секторі хмарних сервісів.

Так ЄС намагається посилити конкурентність ринку та зменшити залежність від кількох глобальних гравців.

