  1. В мире

Amazon и Microsoft могут попасть под более жесткие правила ЕС — проверяется их влияние на рынок облачных сервисов

21:10, 22 ноября 2025
Еврокомиссия хочет выяснить, не имеют ли Amazon и Microsoft чрезмерного влияния на рынок облачных услуг и не нуждается ли этот сектор в дополнительном регулировании.
В ЕС начали расследование в отношении Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure, чтобы оценить, не имеют ли эти компании чрезмерного влияния на рынок облачных технологий. Об этом заявила еврокомиссар по цифровым вопросам Хенна Вирккунен, передает Barrons.

Что именно проверяет Еврокомиссия

Европейская комиссия выяснит, должны ли AWS и Azure получить статус «гейткиперов» в соответствии с Законом о цифровых рынках (DMA). Этот статус накладывает более жесткие правила для компаний, которые фактически контролируют доступ бизнеса и пользователей к цифровым услугам.

В заявлении ЕК отмечается, что расследователи проанализируют, не выполняют ли Amazon и Microsoft роль ключевых посредников между бизнесом и потребителями, даже если формально они не подпадают под критерии DMA по размеру, количеству пользователей и позиции на рынке.

Расследование планируют завершить в течение года.

Что говорят в компаниях

В Amazon уже отреагировали. Представитель AWS заявил, что рынок облачных технологий является «чрезвычайно динамичным», предлагает бизнесу «широкий выбор, высокий уровень инноваций и низкие затраты». В компании также считают, что предоставление статуса гейткиперов может сдерживать инновации и повышать расходы для европейских компаний.

ЕС готовит еще одну проверку

Брюссель также открыл третье расследование — оно должно выяснить, нуждается ли DMA в обновлении, чтобы более эффективно предотвращать недобросовестные практики в секторе облачных сервисов.

Так ЕС пытается усилить конкурентность рынка и уменьшить зависимость от нескольких глобальных игроков.

