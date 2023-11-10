Верховна Рада ухвалила кошторис з розрахунком, скільки депутат може витрачати на помічників та оренду житла

Передбачено кошти для компенсації народному депутату вартості оренди житла або оренди готельного номера – приблизно 20 тисяч грн. на місяць та на зарплату помічникам – 88 тисяч грн.

9 листопада Верховна Рада ухвалила на 2024 рік (проект постанови 10222).

Так, законопроектом «Про Державний бюджет України на 2024 рік» №10000 Управлінню справами Апарату Верховної Ради передбачено фінансування в обсязі 2,953 млрд грн., в тому числі за загальним фондом – 2,947 млрд грн., за спеціальним фондом – 6,493 млн грн.

З обсягу бюджетної програми на здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради найбільшими у складі видатків споживання є видатки за «Оплата праці нарахування на заробітну плату». Це 945,77 млн грн, з яких здійснюється оплата праці народних депутатів України, їх помічників-консультантів, нарахування на фонд оплати праці. Також за їх рахунок здійснюються видатки за програмою «Інші виплати населенню», а саме фінансове забезпечення гарантованих статтями Законом «Про статус народного депутата України» компенсацій та відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень.

Оскільки, обсяги видатків на забезпечення вказаних статей Закону «Про статус народного депутата України» залежать від розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня, який, своєю чергою, з 1 січня 2024 року зросте до 3 028 грн, то, як вказує Комітет Ради, необхідне збільшення цих видатків у 2024 році.

Також оплата праці і нарахування в сумі 1,228 млрд грн передбачені в рамках програми обслуговування та організаційного, інформаційно-аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Отже, загалом на оплату праці і нарахування в парламенті планують витратити 2,173 мільярди грн.

Фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України передбачений у сумі 88 418 грн на місяць плюс нарахування – 19 452 грн на місяць.

Кошти для компенсації вартості проїзду територією України, які щомісячно видаються народному депутату України – 7500 грн.

Кошти для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера – приблизно 20 тисяч грн на місяць.

За бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» видатки загального фонду у 2024 році заплановано в обсязі 1,34 млрд грн. Зокрема для фінансової підтримки Автобази Управління справами – 135,44 млн грн; на фінансову підтримку Дослідницької служби Верховної Ради – 49,36 млн грн.

За бюджетною програмою «Висвітлення діяльності Верховної Ради України» видатки споживання загального фонду заплановано в обсязі 198,299 млн грн, з яких для ДП «Парламентський телеканал «Рада» – 169,17 млн грн.

Також на виконання фінансових зобов’язань перед міжнародними організаціями, зокрема, сплата членських внесків необхідно 1,725 млн грн і 5 млн грн – на візити делегацій Верховної Ради України.

Нагадаємо також, як раніше писала «Судово-юридична газета», перед розглядом закону про Бюджет на 2024 рік Олександр Корнієнко запропонував свою редакцію прикінцевих положень щодо оплати праці державних службовців в Апараті Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР.

Автор: Наталя Мамченко

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