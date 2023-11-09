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  1. У світі

Жінка більше року безкоштовно жила у елітному особняку, а коли її спробували виселити – зажадала $100 000

15:53, 9 листопада 2023
Власник житла не отримав $60 000 орендної плати.
Жінка більше року безкоштовно жила у елітному особняку, а коли її спробували виселити – зажадала $100 000
Фото: Getty Images
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У США власник елітного особняка за $3,5 млн Александар Йованович вів тривалу судову тяганину за виселення жінки, яка жила у житлі без орендної плати з квітня 2022 року, передає Insider.

Елізабет Хіршхорн, орендар житла у Каліфорнії, яку він намагався виселити, нарешті виїхала 3 листопада після того, як, за його словами, вона прожила там 570 днів, відмовляючись платити за проживання у гостьовому номері на його території у Брентвуді.

Видання зазначає, що жінка спочатку забронювала шестимісячне проживання у розкішному особняку у вересні 2021 року. Однак після закінчення цього терміну вона відмовилася виселятися.

Пандемія Covid-19, а також «незаконно побудований» душ стали для неї подвійною порцією відмовок, які вона використала, щоб не залишати розкішний будинок на схилі пагорба. А коли 61-річний власник спробував виселити її, Хіршхорн зажадала $100 000 як компенсацію за переїзд.

 При цьому адвокат Хіршхорн розповіла, що її клієнтку нібито ніколи не виселяли з дому, вона ніколи не відмовлялася платити орендну плату, а натомість вирішила переїхати в інше місце заради своєї особистої безпеки.

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