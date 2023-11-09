Суд повернув у державну власність приміщення Київського університету ім. Карпенка-Карого

Столична прокуратура відстояла у суді повернення в державну власність незаконно переданого в оренду приміщення університету.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Рішенням суду приміщення, що належить Київському університету ім. Карпенка-Карого повернуто у державну власність, – повідомляє Київська міська прокуратура.

Рішення суду було ухвалено на підставі позову Київської міської прокуратури, яке стосувалося недійсності договору оренди частини приміщення столичного університету ім. Карпенка-Карого. Приміщення, яке перебуває у власності держави через Міністерство культури та інформаційної політики України, було передане в оренду приватному підприємцю для комерційної діяльності.

Ювенальні прокурори встановили, що передача в оренду приміщення навчального закладу порушує законодавство, оскільки такі приміщення повинні використовуватися виключно для освітніх потреб, згідно із Законом України «Про освіту».

Столична прокуратура подала судовий позов з метою визнання договору оренди недійсним та повернення приміщення в користування навчального закладу.

Незважаючи на опозицію з боку різних сторін справи, договір оренди було визнано судом недійсним, і майно було повернуто у користування навчальному закладу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.