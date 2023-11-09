Суд вернул в государственную собственность помещение Киевского университета им. Карпенко-Карого

Столичная прокуратура отстояла в суде возвращение в государственную собственность незаконно переданного в аренду помещения университета.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Решением суда помещение, принадлежащее Киевскому университету им. Карпенко-Карого возвращено в государственную собственность, - сообщает Киевская городская прокуратура.

Решение суда было принято на основании иска Киевской городской прокуратуры, которое касалось недействительности договора аренды части помещения столичного университета им. Помещение, которое находится в собственности государства через Министерство культуры и информационной политики Украины, было передано в аренду частному предпринимателю для коммерческой деятельности.

Ювенальные прокуроры установили, что передача в аренду помещения учебного заведения нарушает законодательство, поскольку такие помещения должны использоваться исключительно для образовательных нужд, согласно Закону Украины "Об образовании".

Столичная прокуратура подала судебный иск с целью признания договора аренды недействительным и возвращения помещения в пользование учебного заведения.

Несмотря на оппозицию со стороны различных сторон дела, договор аренды был признан судом недействительным, и имущество было возвращено в пользование учебному заведению.

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