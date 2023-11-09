Заявлял, что Украина «воюет сама с собой» и называл украинцев «быдлом»: суд наказал хмельниччанина

Суд признал мужчину виновным в коллаборационной деятельности и на десять лет запретил работать в госорганах.

Хмельницкий горрайонный суд наказал мужчину, который во время собрания общины возле собора высказывался в защиту страны-оккупанты. Он называл украинцев «быдлом» и заявлял, что Украина якобы «воюет сама с собой». Об этом говорится в приговоре суда.

Известно, что инцидент произошел 17 мая у Свято-Покровского кафедрального собора.

Во время собрания общины мужчина возразил о вооруженной агрессии против Украины, установлении и утверждении временной оккупации части территории Украины, публично призвал к поддержке решений и действий государства-агрессора, вооруженных формирований и оккупационной администрации государства-агрессора, к непризнанию распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированные. территории Украины.

В частности, он сказал:

«Слушай, прилетит ещё больше и вы умоете эту Украину всю в крови»;

«А при чем здесь Путин? Ребята, вы в своем уме? При чем тут Путин? Путин всего лишь исполнитель. Всего лишь на всего исполнитель»;

«Вот это вы, украинское быдло, которое реально бог сотрет с лица земли. Ты нацист, ты шаг до нацизма, именно. Вы шаг все до нацизма, ребятки. Мова, нація, мова нація, а вот мова нація…»;

«Мало ваших упало ребят? Ещё хотите? Они все лягут»;

«Хто почав війну. Наверно, мы, український народ на Майдані. Между собой. Дух войны був произведенный на Майдане»;

«Крим – автономна республіка. Та вообще, если так разобраться, то ничей»;

«Та вы сами с собой воюете!».

В июне мужчина заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности (ч.1 ст. 111-1 УКУ) и на десять лет запретил работать в госорганах.

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