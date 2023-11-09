В Хмельницкой области вернули общине земли природно-заповедного фонда «Христосовский»

Стоимость земель составляет более 642 млн грн.

Прокуратура добилась возвращения общине земельного участка водного фонда на территории Старосинявской ОТГ в Хмельницкой области. Она входит в охранную зону объекта природно-заповедного фонда – гидрологического заказника местного значения «Христосовский». Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Стоимость земель составляет более 642 млн грн.

Установлено, что они переданы в безвозмездное пользование субъектам хозяйствования с нарушением требований земельного, водного и природоохранного законодательства.

Заказник площадью 147 га находится в пределах природно-заповедного фонда Украины, для которого установлен особый режим охраны и использования природных ресурсов.

Прокуроры обратились в суд для устранения препятствий во владении и распоряжении этим земельным участком.

Решением Хозяйственного суда иск окружной прокуратуры полностью удовлетворен – общество обязано вернуть его Старосинявскому поссовету.

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