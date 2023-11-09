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  1. В Україні

На Хмельниччині повернули громаді землі природно-заповідного фонду «Христосівський»

20:05, 9 листопада 2023
Вартість земель становить понад 642 млн грн.
На Хмельниччині повернули громаді землі природно-заповідного фонду «Христосівський»
Фото: Офіс Генпрокурора
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Прокуратура домоглася повернення громаді земельної ділянки водного фонду на території Старосинявської ОТГ на Хмельниччині. Вона входить в охоронну зону об’єкта природно-заповідного фонду – гідрологічного заказника місцевого значення «Христосівський». Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Вартість земель становить понад 642 млн грн.

Встановлено, що їх передано у безоплатне користування суб’єктам господарювання з порушенням вимог земельного, водного та природоохоронного законодавства.

Заказник площею 147 га знаходиться в межах природно-заповідного фонду України, для якого встановлений особливий режим охорони і використання природних ресурсів.

Прокурори звернулися до суду для усунення перешкод у володінні та розпорядженні цією земельною ділянкою.

Рішенням Господарського суду позов окружної прокуратури повністю задоволено – товариство зобов’язано повернути її Старосинявській селищній раді.

Раніше ми писали, що суд повернув територіальній громаді землі водного фонду Київщини

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