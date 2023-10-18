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Суд повернув територіальній громаді землі водного фонду Київщини

21:21, 18 жовтня 2023
ПАГС повернув територіальній громаді землі водного фонду в с. Великополовецьке на Київщині.
Суд повернув територіальній громаді землі водного фонду Київщини
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Північний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення суду першої інстанції та повернув Фурсівській сільській територіальній громаді п’ять земельних ділянок водного фонду загальною площею більше 98 га, що знаходяться в с. Великополовецьке в Білоцерківському районі Київської області. Про це повідомляє Північний апеляційний господарський суд.

У 2011 році Великополовецька сільська рада передала в оренду товариству п’ять земельних ділянок водного фонду для рибогосподарських потреб.

Як встановлено судами обох інстанцій, земельні ділянки комунальної власності були надані в оренду без проведення земельних торгів, що суперечить вимогам Земельного кодексу України.

Крім того, у товариства відсутній дозвіл на спеціальне водокористування на водні об’єкти, що знаходяться на вказаних земельних ділянках. А наданий товариством-відповідачем дозвіл на спеціальне водокористування не має відношення до спірних земельних ділянок.

Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги прокуратури в інтересах держави в особі Фурсівської сільської територіальної громади (правонаступника Великополовецької сільської ради) до товариства про усунення перешкод у здійсненні вказаною територіальною громадою права користування та розпорядження земельними ділянками водного фонду. Суд визнав недійсними рішення Великополовецької сільської ради та укладені на їх підставі договори оренди земельних ділянок, а також зобов’язав повернути вказані земельні ділянки Фурсівській сільській територіальній громаді.

Не погодившись із зазначеним рішенням, товариство звернулось з апеляційною скаргою до Північного апеляційного господарського суду.

Дослідивши надані докази у справі, Північний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення Господарського суду Київської області та відмовив товариству в задоволенні апеляційної скарги.

З повним текстом постанови Північного апеляційного господарського суду можна буде ознайомитись після опублікування в Єдиному державному реєстрі судових рішень за номером справи – 911/124/22.

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