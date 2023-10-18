Суд вернул территориальной общине земли водного фонда Киевской области

ПАГС вернул территориальной общине земли водного фонда в с. Великополовецкое Киевской области.

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда первой инстанции и вернул Фурсовской сельской территориальной общине пять земельных участков водного фонда общей площадью более 98 га, находящихся в с. Великополовецкое в Белоцерковском районе Киевской области. Об этом сообщает Северный апелляционный хозяйственный суд.

В 2011 году Великополовецкий сельский совет передал в аренду обществу пять земельных участков водного фонда для рыбохозяйственных нужд.

Как установлено судами обеих инстанций, земельные участки коммунальной собственности были предоставлены в аренду без проведения земельных торгов, что противоречит требованиям Земельного кодекса Украины.

Кроме того, у общества отсутствует разрешение на специальное водопользование на водные объекты, находящиеся на указанных земельных участках. А предоставленное обществом-ответчиком разрешение на специальное водопользование не имеет отношения к спорным земельным участкам.

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования прокуратуры в интересах государства в лице Фурсовской сельской территориальной общины (правопреемника Великополовецкого сельского совета) к обществу об устранении препятствий в осуществлении указанной территориальной общиной права пользования и распоряжения земельными участками водного фонда. Суд признал недействительными решения Великополовецкого сельского совета и заключенные на их основании договоры аренды земельных участков, а также обязал вернуть указанные земельные участки Фурсовской сельской территориальной общине.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось с апелляционной жалобой в Северный апелляционный хозяйственный суд.

Исследовав предоставленные доказательства по делу, Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киевской области и отказал обществу в удовлетворении апелляционной жалобы.

С полным текстом постановления Северного апелляционного хозяйственного суда можно будет ознакомиться после опубликования в Едином государственном реестре судебных решений по номеру дела - 911/124/22.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.