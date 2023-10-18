В Израиле количество погибших украинцев возросло до 23, — посол

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что Украина на втором месте после США по количеству иностранных граждан, погибших в результате атаки ХАМАС.

Фото: REUTERS

В Израиле из-за постоянных обстрелов ХАМАС погибли уже 23 гражданина Украины. Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

По его словам, Украина на втором месте после США по количеству иностранных граждан, погибших в Израиле.

"Согласно обновленным данным, 23 гражданина Украины погибли в результате нападения террористов. Украина на втором месте после США по количеству иностранных граждан, погибших в результате атаки ХАМАС", — говорится в сообщении Бродского.

Напомним, что в Секторе Газа обстреляли больницу: погибли по меньшей мере 500 человек.

Президент США Джо Байден считает, что удар по больнице в Секторе Газа нанес не Израиль.

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