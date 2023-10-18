У Ізраїлі кількість загиблих українців зросла до 23, — посол

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що Україна на другому місці після США за кількістю іноземних громадян, які загинули внаслідок атаки ХАМАС.

Фото: REUTERS

В Ізраїлі через постійні обстрілі ХАМАС загинули вже 23 громадянина України. Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

За його словами, Україна на другому місці після США за кількістю іноземних громадян, які загинули в Ізраїлі.

"Згідно з оновленими даними, 23 громадяни України загинули внаслідок нападу терористів. Україна на другому місці після США за кількістю іноземних громадян, які загинули внаслідок атаки ХАМАС", — йдеться у дописі Бродського.

Нагадаємо, що у Секторі Газа обстріляли лікарню: загинуло щонайменше 500 людей.

Президент США Джо Байден вважає, що удар по лікарні у Секторі Газа завдав не Ізраїль.

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