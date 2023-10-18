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  1. В Україні

СБУ повідомила про підозру російському спецслужбовцю, який готував теракт у київському метро

19:46, 18 жовтня 2023
Підозрюють російського майора Костянтина Маслянка у створенні розвідувальних груп та в плануванні терористичних актів в Києві та Луганську.
СБУ повідомила про підозру російському спецслужбовцю, який готував теракт у київському метро
Джерело фото: СБУ
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Служба безпеки України зібрала докази проти російського спецслужбовця, який планував терористичні акти в Києві у 2014 році та організував вибух поблизу Луганська у 2015 році, – повідомили в СБУ.

Майор Костянтин Маслянко, відомий під псевдонімом «Мексиканець», є кадровим працівником однієї з найсекретніших російських спецслужб.

У 2014 році, під час антитерористичної операції на сході України, Маслянко прибув до тимчасово окупованого Луганська з метою створення диверсійних та розвідувальних груп для подальшого використання проти України.

За вказівкою командира сил спецоперацій рф Валерія Флюстікова та ексохоронця путіна, який тоді очолював спецназ росії, Маслянко рекрутував місцевого мешканця Луганська для здійснення терористичного акту в центрі Києва. Для підготовки теракту він спорядив жінку вибуховим пристроєм, створив легенду та організував її відправку до столиці України.

Проте завдяки діям співробітників Служби безпеки, терористку вчасно виявили та затримали наприкінці 2014 року в Києві, коли вона намагалась залишити сумку з тротилом та електродетонатором на станції метро.

Крім цього, розслідування показало, що група «Мексиканця» була вплетена в організацію теракту в Станиці Луганській у січні 2015 року, під час якого була використана банка з медом зі вибухівкою.

Наразі, збираються докази та свідчення для привернення Маслянка до відповідальності за ці злочини згідно з Кримінальним кодексом України.

Відзначається, що після вторгнення росії в Україну, «Мексиканця» залишили для проведення розвідувально-диверсійної діяльності проти України, і він перебуває на тимчасово окупованих територіях на сході країни.

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