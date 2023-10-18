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  1. В Украине

СБУ сообщила о подозрении российскому спецслужащему, который готовил теракт в киевском метро

19:46, 18 октября 2023
Подозревают российского майора Константина Маслянка в создании разведывательных групп и в планировании террористических актов в Киеве и Луганске.
СБУ сообщила о подозрении российскому спецслужащему, который готовил теракт в киевском метро
Источник фото: СБУ
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Служба безопасности Украины собрала доказательства против российского спецслужащего, который планировал террористические акты в Киеве в 2014 году и организовал взрыв вблизи Луганска в 2015 году, – сообщили в СБУ.

Майор Константин Маслянко, известный под псевдонимом «Мексиканец», является кадровым работником одной из самых секретных российских спецслужб.

В 2014 году, во время антитеррористической операции на востоке Украины, Маслянко прибыл во временно оккупированный Луганск с целью создания диверсионных и разведывательных групп для дальнейшего использования против Украины.

По указанию командира сил спецопераций рф Валерия Флюстикова и экс-охранника Путина, который тогда возглавлял спецназ россии, Маслянко рекрутировал местного жителя Луганска для осуществления террористического акта в центре Киева. Для подготовки теракта он снарядил женщину взрывным устройством, создал легенду и организовал ее отправку в столицу Украины.

Однако благодаря действиям сотрудников Службы безопасности, террористку вовремя обнаружили и задержали в конце 2014 года в Киеве, когда она пыталась оставить сумку с тротилом и электродетонатором на станции метро.

Кроме этого, расследование показало, что группа «Мексиканца» была вплетена в организацию теракта в Станице Луганской в январе 2015 года, во время которого была использована банка с медом со взрывчаткой.

Сейчас собираются доказательства и показания для привлечения Маслянка к ответственности за эти преступления согласно Уголовному кодексу Украины.

Отмечается, что после вторжения россии в Украину, «Мексиканца» оставили для проведения разведывательно-диверсионной деятельности против Украины, и он находится на временно оккупированных территориях на востоке страны.

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