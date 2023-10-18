В Киеве таможенники обнаружили археологические артефакты в почтовом отправлении, фото

Археологические находки пытались переправить в двух международных почтовых отправлениях в Германию.

Фото: Киевская таможня

Киевские таможенники конфисковали сотню археологических находок VIII ст. до н. - XIII в. н.е. Это старинное метательное оружие, орудия труда и элементы одежды. Они находились в двух международных почтовых отправлениях, сообщает пресс-служба Киевской таможни.

Отмечается, что одна из международных посылок направлялась в Германию из Черкасс, а другая из Ични (Черниговщина). В общей сложности таможенники обнаружили 101 старинный предмет. Все отправили на экспертизу в Национальный музей истории Украины.

Среди обнаруженного – пятнадцать бронзовых наконечников стрел от предскифского до скифского времен (VIII-V вв. до н.э.).

"К периоду ранней и средней бронзы (III-середина II в. до н.э.), принадлежат четыре орудия труда - медно-бронзовые тесла. В древности их применяли для выдолбования корыт, лодок-долбанок и т.д.", - говорится в сообщении.

Эксперты определили, что 54 бронзовые ременные пряжки и их фрагменты относятся к черняховской культуре (III-начало V ст.).

Также в международной отправке находилось девять железных наконечников стрел, отнесенных к салтовской культуре (V-X ст.). Пятнадцать других предметов – железные ножи времен Руси (X-XIII вв.).

Фото: Киевская таможня

Ранее сообщалось, что таможенники предотвратили незаконное перемещение тонн наркотиков и психотропных веществ в Украину в 2023 году.

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