Байден заявив, що удар по лікарні в Газі, де загинули сотні людей, завдав не Ізраїль

Джо Байден пообіцяв, що США подбають про те, щоб Ізраїль мав те, що потрібно для захисту.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що удар по лікарні «Аль-Ахлі» у Секторі Газа завдав не Ізраїль. Про це повідомляє Sky News.

Так, після прибуття до Тель-Авіва Байден дав спільну пресконференцію з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

Американський президент заявив, що «глибоко засмучений і обурений вчорашнім вибухом у лікарні в Газі».

«Судячи з того, що я бачив, здається, що це зробила інша команда, а не ви. Але є багато людей, які не впевнені, тому нам доведеться подолати багато речей», - сказав Байден.

Нетаньяху своєю чергою назвав візит Байдена в Ізраїль «глибоко зворушливим». А Байден пообіцяв, що США подбають про те, щоб Ізраїль мав те, що потрібно для захисту.

Раніше повідомлялося, що Президент США ставитиме «жорсткі питання» на зустрічах з ізраїльськими лідерами під час поїздки на Близький Схід.

Додамо, що у Секторі Газа обстріляли лікарню: загинуло щонайменше 500 людей.

Також напад на лікарню Гази «безпрецедентний» за масштабом: світова спільнота засудила атаку.

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