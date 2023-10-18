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Байден заявив, що удар по лікарні в Газі, де загинули сотні людей, завдав не Ізраїль

12:44, 18 жовтня 2023
Джо Байден пообіцяв, що США подбають про те, щоб Ізраїль мав те, що потрібно для захисту.
Байден заявив, що удар по лікарні в Газі, де загинули сотні людей, завдав не Ізраїль
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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що удар по лікарні «Аль-Ахлі» у Секторі Газа завдав не Ізраїль. Про це повідомляє Sky News.

Так, після прибуття до Тель-Авіва Байден дав спільну пресконференцію з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

Американський президент заявив, що «глибоко засмучений і обурений вчорашнім вибухом у лікарні в Газі».

«Судячи з того, що я бачив, здається, що це зробила інша команда, а не ви. Але є багато людей, які не впевнені, тому нам доведеться подолати багато речей», - сказав Байден.

Нетаньяху своєю чергою назвав візит Байдена в Ізраїль «глибоко зворушливим». А Байден пообіцяв, що США подбають про те, щоб Ізраїль мав те, що потрібно для захисту.

Раніше повідомлялося, що Президент США ставитиме «жорсткі питання» на зустрічах з ізраїльськими лідерами під час поїздки на Близький Схід.

Додамо, що у Секторі Газа обстріляли лікарню: загинуло щонайменше 500 людей.

Також напад на лікарню Гази «безпрецедентний» за масштабом: світова спільнота засудила атаку.

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