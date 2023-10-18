Байден заявил, что удар по больнице в Газе, где погибли сотни человек, нанес не Израиль

Джо Байден пообещал, что США позаботятся о том, чтобы у Израиля было то, что нужно для защиты.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что удар по больнице «Аль-Ахли» в Секторе Газа нанес не Израиль. Об этом сообщает Sky News.

Так, по прибытии в Тель-Авив Байден дал совместную пресс-конференцию с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Американский президент заявил, что «глубоко расстроен и возмущен вчерашним взрывом в больнице в Газе».

«Судя по тому, что я видел, кажется, что это сделала другая команда, а не вы. Но есть много людей, которые не уверены, поэтому нам придется преодолеть многое», - сказал Байден.

Нетаньяху в свою очередь назвал визит Байдена в Израиль «глубоко трогательным». А Байден пообещал, что США позаботятся о том, чтобы у Израиля было то, что нужно для защиты.

Ранее сообщалось, что Президент США будет ставить «жесткие вопросы» на встречах с израильскими лидерами во время поездки на Ближний Восток.

Добавим, что в Секторе Газа обстреляли больницу: погибли по меньшей мере 500 человек.

Также нападение на больницу Газы «беспрецедентное» по масштабу: мировое сообщество осудило атаку.

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