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Нацбанк будет штрафовать банки и субъектов первичного мониторинга за манипуляции в отношении клиентов, имеющих статус РЕРов

12:30, 18 октября 2023
К субъектам первичного мониторинга будут применяться штраф в размере до 1,7 млн грн, а к банкам – до 10 млн грн.
Нацбанк будет штрафовать банки и субъектов первичного мониторинга за манипуляции в отношении клиентов, имеющих статус РЕРов
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Як ми писалиВерховна Рада 17 жовтня проголосувала в цілому за законопроект 9269-д, який вводить довічний статус публічно значущої особи (РЕР) для депутатів, суддів Верховного Суду, членів ВККС, Вищої ради правосуддя та інших топ-посадовців. Отже, їх правочини будуть перевіряти не лише протягом 3 років після звільнення, як зараз, а все життя (якщо знов не змінять законодавство).

Національний банк України повідомляє, що штрафуватиме банки та суб'єктів первинного моніторингу за маніпуляції щодо клієнтів, які мають статус РЕРів.

Зазначається, що до суб’єктів первинного фінмоніторингу, які не є банками, застосовуватимуть штраф у розмірі до 1,7 млн грн. Такий розмір штрафу (100 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян) передбачено в ухваленому законі.

До банків застосовуватимуть інший розмір штрафу – до 10 млн грн відповідно до положення про застосування Національним банком України заходів впливу.

«У законі також передбачено, що в разі, коли з часу припинення виконання РЕР визначних публічних функцій пройшло більше дванадцяти місяців і суб’єкт первинного фінансового моніторингу переконається в тому, що така особа більше не несе ризику, притаманного РЕР, а також немає інших ризиків, суб’єкт первинного фінансового моніторингу не вживатиме щодо неї, членів її сім’ї та осіб, пов’язаних із нею, певних заходів», – зазначають у НБУ.

Як повідомляється, зазначений закон повертає PEP пожиттєвий статус, який попередньо було обмежено часом перебування на публічній посаді та трьома роками після звільнення з такої посади відповідно до змін, унесених законом щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС. Пожиттєвий статус PEP відповідає міжнародним стандартам та європейським нормам у сфері фінансового моніторингу.

Раніше «Судово-юридична газета» писала деталі цього закону, який викликав значні дискусії у середовищі народних обранців, однак він є вимогою МВФ.

У Верховній Раді пояснили, чому прийняли закон про довічний статус РЕРів.

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