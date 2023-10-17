Верховная Рада приняла закон о пожизненном статусе PEP и мониторинге сделок топ-чиновников

Парламент принял закон о пожизненном статусе РЕР для топ-чиновников.

Верховная Рада 17 октября проголосовала в целом за законопроект, вводящий пожизненный статус публично значимого лица (РЕР) для народных депутатов, судей Верховного Суда, членов ВККС, Высшего совета правосудия и других топ-должностных лиц. Следовательно, их сделки будут проверять не только в течение 3 лет после увольнения, как сейчас, а всю жизнь (если снова не изменят законодательство).

Так, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», речь идет о доработанном законопроекте 9269-д о внесении изменений в Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» значимых лиц (так называемых РЕР – politically exposed persons).

Данный законопроект вызвал значительные дискуссии в среде народных избранников, однако является требованием МВФ.

Что предусматривает законопроект

Итак, в финальной редакции от 16 октября предлагается отменить ограничения в три года со дня увольнения, после истечения которых сейчас лицо уже не относится к категории публичных деятелей.

Таким образом, статус РЕР больше не будет ограничиваться тремя годами после увольнения для деятелей, выполняющих публичные функции в международных организациях, иностранных публичных деятелей и национальных публичных деятелей. Последние – это физические лица, которые выполняют или выполняли в Украине выдающиеся публичные функции, а именно:

Президент, Премьер-министр, члены Кабинета Министров и их заместители;

руководитель постоянно действующего вспомогательного органа, созданного Президентом, его заместители;

руководитель и заместители руководителя Государственного управления делами;

руководители аппаратов (секретариатов) государственных органов, не являющихся государственными служащими, должности которых относятся к категории "А";

Секретарь и заместители Секретаря СНБО;

народные депутаты Украины;

Председатель и члены Правления Национального банка, члены Совета НБУ;

председателя и судьи Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, высших специализированных судов;

члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члены Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров;

Генеральный прокурор и его заместители;

Председатель СБУ и его заместители;

директор НАБУ и его заместители;

директор ГБР и его заместители;

директор Бюро экономической безопасности Украины и его заместители;

Председатель и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, Председатель и члены АМКУ, Председатель НАПК и его заместители, Председатель и члены Счетной палаты, Председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

чрезвычайные и полномочные послы;

начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, командующие Сухопутными войсками ВСУ, Воздушными Силами ВСУ, Военно-Морскими Силами ВСУ;

государственные служащие, должности которых относятся к категории «А»;

руководители органов прокуратуры, руководители областных территориальных органов Службы безопасности Украины,

председатели и судьи апелляционных судов;

руководители административных, управленческих или надзорных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых прямо или косвенно превышает 50%;

члены руководящих органов политических партий.

Ч. 2 статьи 8 дополняется нормой о том, что субъект первичного финансового мониторинга (т.е. банк, нотариус, адвокат и т.п.) обязан уведомлять специально уполномоченный орган о пороговых финансовых операциях, соответствующих признакам, определенным абзацами вторым, третьим и шестым части первой статьи 20 настоящего Закона в течение пяти рабочих дней со дня их проведения (пробы проведения). То есть речь идет также и об обязанности сообщать о финансовых операциях электронного резидента (е-резидента).

В новой редакции излагается п. 2 ч. 3 ст. 9 Закона о полномочиях ответственного работника субъекта первичного финансового мониторинга.

Напомним, субъектами первичного финансового мониторинга являются абсолютно все субъекты хозяйствования, предоставляющие финансовые услуги на территории Украины; операторы почтовой связи, другие учреждения, предоставляющие услуги по переводу средств (почтового перевода) и осуществление валютных операций; субъекты аудиторской деятельности; бухгалтеры, субъекты хозяйствования, оказывающие услуги по бухгалтерскому учету; субъекты хозяйствования, осуществляющие консультирование по вопросам налогообложения; адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально; нотариусы; субъекты хозяйствования, оказывающих юридические услуги; лица, оказывающие услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами; субъекты хозяйствования, оказывающие посреднические услуги при совершении операций по купле-продаже недвижимого имущества, а также субъекты хозяйствования, оказывающие за вознаграждение консультационные услуги, связанные с куплей-продажей недвижимого имущества; субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю за наличные деньги драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них; субъекты хозяйствования, предоставляющих услуги в сфере лотерей и/или азартных игр; поставщик услуг, связанных с обращением виртуальных активов.

Следовательно, согласно новой редакции на ответственного работника возлагается обеспечение уведомления держателя ЕГР об обнаруженных разногласиях между сведениями о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности клиента, содержащимися в ЕГР, и информацией о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности клиента, полученной субъектом первичного мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки клиента.

В статье 11 определено, что национальный публичный деятель обязан уведомлять субъекта первичного финансового мониторинга по его запросу о выполнении (прекращении исполнения) национальным публичным деятелем выдающихся публичных функций.

Также устанавливается, что субъект первичного финансового мониторинга должен обеспечить надлежащее применение риск-ориентированного подхода при обслуживании клиентов, являющихся политически значимыми лицами, членами их семей и лицами, связанными с РЕР, с целью установления обоснованного уровня риска деловым отношениям ( проведению финансовой операции без установления деловых отношений), исключение безосновательного отказа от осуществления финансовых операций и/или установление (продолжение) деловых отношений.

Субъект первичного финансового мониторинга несет ответственность за ненадлежащее применение к клиентам, являющимся РеР, членами их семей и/или лицами, связанными с РЕР, рискориентированного подхода, включая установление необоснованного уровня риска деловым отношениям (проведение финансовой операции без установления деловых отношений) ) и/или принятие в отношении них непропорциональных мер в соответствии с категорией риска, безосновательный отказ от установления (поддержания) деловых отношений и/или проведения финансовой операции.

В случае отказа клиенту, который (бенефициарный владелец которого) является РеР, членом ее семьи и/или лицом, связанным с РЕР, от установления (поддержания) деловых отношений и/или проведения финансовой операции субъект первичного финансового мониторинга обязан в течение пяти рабочих дней предоставить такому клиенту объяснение с обоснованием причин такого отказа в письменной форме.

В случае если со дня прекращения выполнения РЕР выдающихся публичных функций прошло более 12 месяцев и проводимые таким лицом финансовые операции в течение этого времени составляли низкий риск, а также субъектом первичного финансового мониторинга не выявлено признаков, что деловые отношения с членами семьи лицами, связанными с ним, представляют риски, такой субъект первичного финансового мониторинга не принимает (прекращает принимать) в отношении членов семьи политически значимого лица и лиц, связанных с ним, меры, определенные пунктами 2– 4 этой части (т.е. получать разрешение руководителя субъекта первичного финансового мониторинга для установления (продолжения) деловых отношений, проведения (без установления деловых отношений) финансовых операций на сумму, равную или превышающую сумму, определенную частью первой статьи 20 настоящего Закона (независимо) от того, проводится такая финансовая операция единовременно или несколько финансовых операций, которые могут быть связаны между собой), принимать достаточные меры с целью установления источника состояния (богатства) и источника средств, с которыми связаны деловые отношения или операции с такими лицами; осуществлять на постоянной основе углубленный мониторинг деловых отношений).

Также уточняется, что Минюст осуществляет государственное регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия в отношении лиц, оказывающих услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами, трастами и другими подобными правовыми образованиями.

Кроме того, предлагается установить, что к субъекту первичного финансового мониторинга могут быть применены штрафы до 100 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан за нарушение требований по выявлению принадлежности клиентов и других лиц к политически значимым лицам, членам их семей, лиц, связанных с ими, в случаях, предусмотренных законодательством, ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода в части установления деловым отношениям (проведению финансовой операции) с такими лицами необоснованного уровня риска, принятие к ним непропорциональных мер в соответствии с категорией риска, безосновательный отказ таким лицам от установления (поддержания) деловых отношений и/или проведение финансовой операции.

Автор: Наталья Мамченко

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