Зеленский провел Ставку: Есть результаты уничтожения логистики окупантов, видео

Президент отметил эффективность предоставленного партнерами оружия, благодаря которому есть результат по уничтожению баз и логистике окупантов.

Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего и сообщил подробности в видеообращении. Он рассказал, что заслушал доклады командующих и отметил эффективность предоставленного партнерами оружия, благодаря которому есть результат по уничтожению баз и логистики оккупантов.

"Провел заседание Ставки. Важные доклады командующих. Спасибо каждому воину, каждой нашей бригаде, которые крепко держат позиции. Авдеевка, Бахмутское направление, Марьинка, Шахтерское направление. И Купянск, и Запорожское направление. Молодцы, ребята! Благодарю и тех, кто мощно уничтожает логистику и базы окуупантов на нашей земле. Есть результаты", - сообщил Президент.

При этом он поблагодарил некоторых партнеров Украины.

"Эффективное оружие, как мы и договаривались", – подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, также на Ставке обсудили международную политику, изменения. Были доклады чиновников и разведки.

"Вызовов много. Но, какими бы ни были угрозы, наш ответ – это наша сила, наше единство. Защищать Украину и государственные интересы, быть в обороне или с обороной, помогать, заботиться о тех, кто рядом, найти свое место в совместной работе народа – это важно", - отметил Президент.

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