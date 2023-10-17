Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У деклараціях немає статків: НАЗК пропонує скасувати повну перевірку декларацій деяких слідчих та дізнавачів

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, яким скасувати повні перевірки декларацій для слідчих і дізнавачів, бо вони є обтяжливим, та, за словами НАЗК, їх декларації не містять статків.

Суддів будуть карати за ухвалення завідомо незаконного або необґрунтованого судового рішення

Для суддів введуть кримінальну відповідальність за умисне ухвалення завідомо незаконного або необґрунтованого судового рішення, - проект НАЗК.

Реєструйся, або залишать без руху, - уведені в дію норми про обов’язкову реєстрацію в Електронному суді

Адвокати, нотаріуси, держоргани та інші особи повинні зареєструватися в Електронному кабінеті ЄСІТС, інакше не зможуть сподіватися на розгляд їх справи.

Партнери не пробачили, - у Верховній Раді пояснили, чому прийняли закон про довічний статус РЕРів

«Ми банально втратили рік, сподіваючись, що нам пробачать», - у парламенті прокоментували прийняття законопроекту про пожиттєвий моніторинг правочинів політично значущих осіб.

Порядок та строки апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, - позиції Касаційного кримінального суду ВС

Якщо ухвала слідчого судді постановлена без виклику особи, інтересів якої вона стосується, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування.

  1. Відео
  2. / В Україні

Зеленський провів Ставку: Є результати знищення логістики окупантів, відео

14:18, 17 жовтня 2023
Президент відзначив ефективність наданої партнерами зброї, завдяки якій є результат щодо знищення баз та логістики окупантів.
Зеленський провів Ставку: Є результати знищення логістики окупантів, відео
Фото: ОП
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача і повідомив деталі у відеозверненні.  Він розповів, що заслухав доповіді командувачів та відзначив ефективність наданої партнерами зброї, завдяки якій є результат щодо знищення баз та логістики окупантів.

"Провів засідання Ставки. Важливі доповіді командувачів. Дякую кожному воїну, кожній нашій бригаді, які міцно тримають позиції. Авдіївка, Бахмутський напрямок, Марʼїнка, Шахтарський напрямок. І Купʼянськ, і Запорізький напрямок. Молодці, хлопці! Дякую й тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати", - повідомив Президент. 

При цьому він подякував деяким партнерам України.

"Ефективна зброя, як ми й домовлялись", - підкреслив Зеленський. 

За словами Зеленського, також на Ставці обговорили міжнародну політику, наявні зміни. Були доповіді урядовців та розвідки.

"Викликів багато. Але, якими б не були загрози, наша відповідь – це наша сила, наша єдність. Захищати Україну та державні інтереси, бути в обороні або з обороною, допомагати, дбати про тих, хто поруч, знайти своє місце в спільній роботі народу – це важливо", - зазначив Президент.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду