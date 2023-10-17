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  1. Судова практика
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В умовах воєнного стану суд має право проголосити лише резолютивну частину вироку з обов’язковим врученням його повного тексту — постанова ККС ВС

14:30, 17 жовтня 2023
Розглядалася скарга адвоката засудженої особи, який заявив, що після виходу з нарадчої кімнати колегія суддів апеляційної інстанції обмежилася проголошенням вступної та резолютивної частин вироку й почала слухати інші справи, які були призначені до розгляду.
В умовах воєнного стану суд має право проголосити лише резолютивну частину вироку з обов’язковим врученням його повного тексту — постанова ККС ВС
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В умовах дії воєнного стану суд, склавши та підписавши повний текст вироку, має право проголосити лише його резолютивну частину з обов’язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту вироку в день його проголошення. На це вказав Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, розглянувши касаційну скаргу захисника особи, засудженої до 5 років позбавлення волі за крадіжку (ч. 4 ст. 185 КК України) і незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу без мети збуту (ч. 1 ст. 309 КК України).

Захисник зазначив, зокрема, про те, що після виходу з нарадчої кімнати колегія суддів апеляційної інстанції обмежилася проголошенням вступної та резолютивної частин вироку й почала слухати інші справи, які були призначені до розгляду. При цьому через 10 хв захисник і засуджений, не залишаючи залу судового засідання, отримали повний текст вироку апеляційного суду без його проголошення. Це, на думку сторони захисту, є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Верховний Суд не погодився з доводами захисника і залишив вирок апеляційного суду без зміни, вказавши на таке.

Як убачається із записів у журналі судового засідання та з технічного запису судового засідання апеляційного суду від 6 квітня 2023 року, після виходу з нарадчої кімнати апеляційний суд проголосив вступну та резолютивну частини вироку з посиланням на ч. 15 ст. 615 КПК України, у якій ідеться про те, що в умовах дії воєнного стану після складання та підписання повного тексту вироку суд має право обмежитися проголошенням його резолютивної частини з обов’язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту вироку в день його проголошення.

Крім цього, згідно з розписками, наявними в матеріалах кримінального провадження, засуджений і його захисник у день ухвалення вироку апеляційним судом, а саме 6 квітня 2023 року, отримали копію повного тексту вироку.

Верховний Суд констатував, що в цьому провадженні не бачить порушення апеляційним судом вимог кримінального процесуального закону, оскільки проголошення та вручення копії оскарженого судового рішення стороні захисту здійснено з дотриманням положень ч. 15 ст. 615 КПК України.

Ознайомитись з постановою колегії суддів Третьої  судової палати ККС ВС від 13 вересня 2023 року у справі № 638/4224/22 можна за посиланням.

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