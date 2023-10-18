Тимофей Милованов заявил, что антикоррупционные эксперты, не находившиеся на госслужбе, не имеют морального права делать антикоррупционную реформу

«Это позорная ситуация, реформы пишут те, у кого нет опыта государственной службы», - советник руководителя Офиса Президенту Тимофей Милованов заявил, что критики-эксперты по борьбе с коррупцией, которые не были на госслужбе с 2014 года, это «говорящие головы» на зарплате».

Внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины Тимофей Милованов заявил, что «люди, не находившиеся на государственной службе с 2014 года, не имеют морального права делать реформу государственной службы или антикоррупционную реформу».

«У них нет морального права и нет понимания проблемы. Объясню.

Гражданское общество разделилось. Снова. На тех, кто уже работал в государстве и тех, кто нет.

Те с опытом против пожизненных ПЭПов, публичного декларирования и т.д. Те кто без – за.

Критика от государственно-опытных общественных деятелей воспринимается государственно-неопытными общественными деятелями как признаки коррупции. Мол, ты же ПЭП, ты был во власти, поэтому ты против того, чтобы быть ПЭПом

Это позорная ситуация. Реформы пишут те, у кого нет опыта государственной службы. А те, кто должны восприниматься как какие-то коррупционеры, даже если они сделали реформы и сами пострадали от власти, не коррупционеры, и всегда работали ради государства.

Объясню, почему общественные деятели, которые с 2014 года не были на государственной службе, не имеют морального права на реформу государственной службы.

Ибо государственная служба в нашем государстве – это жертва. И опыт. И люди, которые не смогли за это время, после революции достоинства пойти на государственную службу не имеют опыта, не понимают суть, и не захотели принести жертву.

Они выбрали хорошие зарплаты негосударственных организаций, а не низкие зарплаты государственной службы.

Они выбрали возможность рассказывать на конференциях и на телевидении «как должно быть», а не борьбу внутри системы с системой, чтобы показать, как есть и что реально можно изменить. Для меня слова экспертов по борьбе с коррупцией или реформы государственной службы, ни дня не работавшие в системе, не боровшиеся с ней изнутри, не пытавшиеся ее изменить, не стоят много.

Мой аргумент может быть правдив, а может быть, я не прав. Возможно, можно бороться с системой извне. Возможно, люди извне лучше видят, что и как нужно изменить внутри. Но для меня все равно остается вопрос – почему же они не пошли внутрь менять, а остались извне рекомендовать, выступать, и критиковать. Я думаю, потому что они побоялись или не захотели платить цену настоящей борьбы и настоящих изменений.

Поэтому для меня они «говорящие головы» на зарплате. И это опасно для государства, когда «говорящие головы» начинают думать, что они лидеры общества.

Сегодня настоящие лидеры общества – это те, кто служат в армии, те, кто ушли и остались или уже уволились с государственной службы, и сделали что-то значимое для Украины. Но большинство таких людей молчит. Тоже боятся, или выгорели, или им не позволяет позиция, потому что они сейчас военные или госслужащие. Но их мнение весит гораздо больше профессиональных «экспертов», которые ни дня не были внутри системы и не боролись с ней», - отметил он.

Напомним, Верховная Рада 17 октября проголосовала в целом за законопроект, вводящий пожизненный статус публично значимого лица (РЕР) для народных депутатов, судей Верховного Суда, членов ВККС, Высшего совета правосудия и других топ-чиновников. Следовательно, их сделки будут проверять не только в течение 3 лет после увольнения, как сейчас, а всю жизнь.

Автор: Наталья Мамченко

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