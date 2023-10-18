Тимофій Милованов заявив, що антикорупційні експерти, які не були на держслужбі, не мають морального права робити антикорупційну реформу

«Це ганебна ситуація, реформи пишуть ті, хто не мають досвіду державної служби», - Радник керівника Офісу Президенту Тимофій Милованов заявив, що критики-експерти з боротьби з корупцією, які не були на державні службі з 2014 року, це «говорящіє голови» на зарплаті».

Позаштатний радник керівника Офісу Президента України Тимофій Милованов заявив, що «люди, які не були на державній службі з 2014 року, не мають морального права робити реформу державної служби або антикорупційну реформу».

«Вони не мають морального права і не мають розуміння проблеми. Поясню.

Громадянське суспільство розділилось. Знов. На тих хто вже працював в державі і тих, хто ні.

Ті з досвідом проти довічних ПЕПів, публічного декларування тощо. Ті хто без – за.

Критика від державно-досвідчених громадських діячів сприймається державно-недосвідченими громадськими діячам як ознаки корупціі. Мовляв, ти ж ПЕП, ти був у владі , тому ти проти того, щоб бути ПЕПом

Це ганебна ситуація. Реформи пишуть ті, хто не мають досвіду державної служби. А ті, хто мають сприймаються як якісь корупціонери, навіть якщо вони зробили реформи і самі постраждали від влади, не є корупціонерами, та завжди працювали заради держави.

Поясню, чому громадські діячі які з 2014 року не були на державній службі не мають морального права на реформу державної служби.

Бо державна служба в нашій державі – це жертва. І досвід. І люди, які не спромоглись за цей час, після революції гідності піти на державну службу не мають досвіду, не розуміють суть, і не захотіли принести жертву.

Вони обрали гарні зарплати недержавних організацій, а не низькі зарплати державної служби.

Вони обрали можливість розповідати на конференціях і на телебаченні «як має бути», а не боротьбу всередині системи з системою, щоб показати як є і що реально можна змінити. Для мене слова експертів з боротьби з корупцією або реформи державної служби, які жодного дня не працювали в системі, не боролись з нею зсередини, не намагались її змінити, не вартують багато.

Мій аргумент можливо правдивий, а можливо, я не правий. Можливо, можна боротись з системою ззовні. Можливо, люди ззовні краще бачать, що і як потрібно змінити всередині. Але для мене все одно залишається питання - чому ж вони не пішли всередину змінювати, а залишились ззовні рекомендувати, виступати, і критикувати. Я думаю тому, що вони побоялись або не захотіли платити ціну справжньої боротьби і справжніх змін.

Тому для мене вони «говорящіє голови» на зарплаті. І це небезпечно для держави коли «говорящіє голови» починають думати, що вони лідери суспільства.

Сьогодні справжні лідери суспільства - це ті, хто служать в армії, ті, хто пішли і залишились або вже звільнились з державної служби, і зробили щось значуще для України. Але більшість таких людей мовчить. Теж бояться, або вигоріли, або їм не дозволяє позиція, бо вони зараз військові або держслужбовці. Але їх думка важить набагато більше професійних «експертів», які жодного дня не були в середині системи і не боролись з нею», - зазначив він.

Нагадаємо, Верховна Рада 17 жовтня проголосувала в цілому за законопроект, який вводить довічний статус публічно значущої особи (РЕР) для народних депутатів, суддів Верховного Суду, членів ВККС, Вищої ради правосуддя та інших топ-посадовців. Отже, їх правочини будуть перевіряти не лише протягом 3 років після звільнення, як зараз, а все життя.

Автор: Наталя Мамченко

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