Ворог завдав ракетного удару по передмістю Дніпра: пошкоджено будинки, автомобілі, лінії електропередач, фото

За попередніми даними, одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Фото: прокуратура

18 жовтня росія завдала ракетного удару по одній із громад Дніпровського району. Ворог поцілив по території приватних домоволодінь. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, автомобілі, газопровід, лінії електропередач, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За попередніми даними, одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Кількість потерпілих встановлюється.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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