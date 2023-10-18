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  1. В Україні

ДПС затвердила зміни до порядку обліку платників податків і зборів

12:58, 18 жовтня 2023
Зміняться умови відкриття рахунків та облік податкового номера.
ДПС затвердила зміни до порядку обліку платників податків і зборів
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Державна податкова служба України оголосила про набрання чинності важливих змін у порядку обліку платників податків і зборів, які передбачені наказом Міністерства фінансів України від 17 липня 2023 року під номером 396.

Наказ «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2023 року під номером 1506/40562.

Основні зміни включають наступне:

  • Додаткові норми, які стосуються відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах для відкриття рахунків у небанківських надавачів платіжних послуг або електронних гаманців у емітентів електронних грошей.
  • Адаптація положень про облік податкового номера до нової редакції пункту 63.6 статті 63 Податкового кодексу України.
  • Уточнення положень порядку обліку щодо сплати податків і зборів у разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання. Наприклад, у разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання та його реєстрації як платника податків за новим місцезнаходженням, сплата визначених законодавством податків та зборів здійснюється за місцем попередньої реєстрації платника податків до закінчення поточного бюджетного періоду.
  • Усунення дублювання процедур та встановлення процедур для взяття на облік іноземних компаній.

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