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  1. В Украине

ГНС утвердила изменения в порядок учета плательщиков налогов и сборов

12:58, 18 октября 2023
Изменятся условия открытия счетов и учет налогового номера.
ГНС утвердила изменения в порядок учета плательщиков налогов и сборов
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Государственная налоговая служба Украины объявила о вступлении в силу важных изменений в порядке учета плательщиков налогов и сборов, которые предусмотрены приказом Министерства финансов Украины от 17 июля 2023 года под номером 396.

Приказ «Об утверждении Изменений в Порядок учета плательщиков налогов и сборов» зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 29 августа 2023 года под номером 1506/40562.

Основные изменения включают следующее:

- Дополнительные нормы, касающиеся открытия счетов в банках и других финансовых учреждениях для открытия счетов у небанковских поставщиков платежных услуг или электронных кошельков у эмитентов электронных денег.

- Адаптация положений об учете налогового номера к новой редакции пункта 63.6 статьи 63 Налогового кодекса Украины.

- Уточнение положений порядка учета по уплате налогов и сборов в случае изменения местонахождения субъекта хозяйствования. Например, в случае изменения местонахождения субъекта хозяйствования и его регистрации в качестве налогоплательщика по новому местонахождению, уплата определенных законодательством налогов и сборов осуществляется по месту предыдущей регистрации налогоплательщика до окончания текущего бюджетного периода.

- Устранение дублирования процедур и установление процедур для постановки на учет иностранных компаний.

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