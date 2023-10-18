Враг нанес ракетный удар по пригороду Днепра: повреждены дома, автомобили, линии электропередач, фото

По предварительным данным, один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Фото: прокуратура

18 октября россия нанесла ракетный удар по одной из общин Днепровского района. Враг попал по территории частных домовладений. В результате обстрела повреждены жилые дома, автомобили, газопровод, линии электропередач, сообщает Офис Генпрокурора.

По предварительным данным, один человек погиб, еще четверо получили ранения. Количество потерпевших устанавливается.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

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