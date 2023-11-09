Заявляв, що Україна «воює сама з собою» та називав українців «бидлом»: суд покарав хмельничанина

Суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності і на десять років заборонив працювати в держорганах.

Хмельницький міськрайонний суд покарав чоловіка, який під час зборів громади біля собору висловлювався на захист країни-окупанти. Він називав українців «бидлом» та заявляв, що Україна нібито «воює сама з собою». Про це йдеться у вироку суду.

Відомо, що інцидент трапився 17 травня біля Свято-Покровського кафедрального собору.

Під час зібрання громади чоловік заперечив здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, публічно закликав до підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України.

Зокрема, він сказав:

«Слушай, прилетит ещё больше и вы умоете эту Украину всю в крови»;

«А при чем здесь Путин? Ребята, вы в своем уме? При чем тут Путин? Путин всего лишь исполнитель. Всего лишь на всего исполнитель»;

«Вот это вы, украинское быдло, которое реально бог сотрет с лица земли. Ты нацист, ты шаг до нацизма, именно. Вы шаг все до нацизма, ребятки. Мова, нація, мова нація, а вот мова нація…»;

«Мало ваших упало ребят? Ещё хотите? Они все лягут»;

«Хто почав війну. Наверно, мы, український народ на Майдані. Между собой. Дух войны був произведенный на Майдане»;

«Крим – автономна республіка. Та вообще, если так разобраться, то ничей»;

«Та вы сами с собой воюете!».

У червні чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд визнав його винним у колабораційній діяльності (ч.1 ст. 111-1 ККУ) і на десять років заборонив працювати в держорганах.

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