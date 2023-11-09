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Женщина больше года бесплатно жила в элитном особняке, а когда ее попытались выселить – потребовала $100 000

15:53, 9 ноября 2023
Владелец жилья не получил $60 000 арендной платы.
Женщина больше года бесплатно жила в элитном особняке, а когда ее попытались выселить – потребовала $100 000
Фото: Getty Images
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В США владелец элитного особняка за $3,5 млн Александар Йованович вел длительную судебную тяжбу за выселение женщины, которая жила в жилье без арендной платы с апреля 2022 года, передает Insider.

Элизабет Хиршхорн, арендатор квартиры в Калифорнии, которую он пытался выселить, наконец уехала 3 ноября после того, как, по его словам, она провела 570 дней, отказываясь платить за проживание в гостевом номере на его территории в Брентвуде.

Издание отмечает, что женщина первоначально забронировала шестимесячное проживание в роскошном особняке в сентябре 2021 года. Однако по истечении этого срока она отказалась выселяться.

Пандемия Covid-19, а также «незаконно построенный» душ стали для нее двойной порцией отговорок, которые, она использовала, чтобы не покидать роскошный дом на склоне холма. А когда 61-летний владелец попытался выселить ее, Хиршхорн потребовала $100 000 в качестве компенсации за переезд.

 При этом адвокат Хиршхорн рассказала, что ее клиентку якобы никогда не выселяли из дома, она никогда не отказывалась платить арендную плату, а вместо этого «решила переехать в другое место ради своей личной безопасности».

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