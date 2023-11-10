У Держпраці нагадали, які документи особа з інвалідністю має надати роботодавцю при працевлаштуванні

Для працевлаштування особі з інвалідністю необхідно надати роботодавцю паспорт, трудову книжку, документ про освіту, довідку медико-соціальної експертної комісії та інші документи.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці повідомляє, які документи особа з інвалідністю має надати роботодавцю при працевлаштуванні.

Зазначається, що для працевлаштування особі з інвалідністю необхідно надати роботодавцю такі документи:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

трудову книжку;

документ про освіту;

довідку медико-соціальної експертної комісії;

виписку з акта-огляду медико-соціальної експертної комісії, де вказується строк, група інвалідності та її причина;

індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, яка є обов’язковою для виконання всіма роботодавцями.

Раніше у Держпраці нагадали трудові права осіб з інвалідністю.

Також повідомлялося, за яких умов роботодавець при прийнятті людини з інвалідністю має можливість отримати компенсацію.

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