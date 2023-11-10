У Держпраці нагадали, які документи особа з інвалідністю має надати роботодавцю при працевлаштуванні

Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці повідомляє, які документи особа з інвалідністю має надати роботодавцю при працевлаштуванні.
Зазначається, що для працевлаштування особі з інвалідністю необхідно надати роботодавцю такі документи:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- трудову книжку;
- документ про освіту;
- довідку медико-соціальної експертної комісії;
- виписку з акта-огляду медико-соціальної експертної комісії, де вказується строк, група інвалідності та її причина;
- індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, яка є обов’язковою для виконання всіма роботодавцями.
Раніше у Держпраці нагадали трудові права осіб з інвалідністю.
Також повідомлялося, за яких умов роботодавець при прийнятті людини з інвалідністю має можливість отримати компенсацію.
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