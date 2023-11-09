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Звернення не допомогли: для прокурорів і суддів залишиться зменшений прожитковий мінімум при розрахунку окладів, але передбачені виключення для НАБУ, НАЗК і ДБР

Рахувати зарплати прокурорам будуть, виходячи з прожиткового мінімуму 1600 грн, а суддям – 2102 грн.

Для працівників Апарату Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР у Бюджеті запропонували виключення – їм не треба проводити класифікацію посад

Перед розглядом закону про Бюджет на 2024 рік Олександр Корнієнко запропонував свою редакцію прикінцевих положень щодо оплати праці державних службовців в Апараті Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР.

Більше 70% державних службовців задоволені своїм керівництвом – НАДС

А більше 87% державних службовців вважають, що їх безпосередній керівник ставиться до них з повагою.

Верховна Рада ухвалила Закон про Державний бюджет України на 2024 рік

Парламент прийняв закон про Державний бюджет на наступний рік.

Науково-педагогічним працівникам встановлять мінімальний обсяг виконання наукової роботи у 500 годин на навчальний рік

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про встановлення максимального навчального навантаження науково-педагогічним працівникам.

  1. В Україні

Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантних посад

16:15, 9 листопада 2023
Суд шукає провідного спеціаліста, діловода та експедитора відділу документального обігу.
Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантних посад
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Солом'янський районний суд міста Києва повідомив, що у суді є три вакантні посади. Про це йдеться на офіційному сайті суду.

Серед них:

- Провідний спеціаліст відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ;

- діловод відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярії)

- експедитор відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярії).

«Резюме (із обов’язковим зазначенням бажаної посади) направляти на електронну адресу: [email protected]

Документи приймаються до 15.11.2023 року включно.

За додатковою інформацією звертатись за тел. 298 59 34», - сказано у повідомленні.

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