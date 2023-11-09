Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантних посад

Суд шукає провідного спеціаліста, діловода та експедитора відділу документального обігу.

Солом'янський районний суд міста Києва повідомив, що у суді є три вакантні посади. Про це йдеться на офіційному сайті суду.

Серед них:

- Провідний спеціаліст відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ;

- діловод відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярії)

- експедитор відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярії).

«Резюме (із обов’язковим зазначенням бажаної посади) направляти на електронну адресу: [email protected]

Документи приймаються до 15.11.2023 року включно.

За додатковою інформацією звертатись за тел. 298 59 34», - сказано у повідомленні.

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