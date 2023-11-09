Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантних посад

Солом'янський районний суд міста Києва повідомив, що у суді є три вакантні посади. Про це йдеться на офіційному сайті суду.
Серед них:
- Провідний спеціаліст відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ;
- діловод відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярії)
- експедитор відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярії).
«Резюме (із обов’язковим зазначенням бажаної посади) направляти на електронну адресу: [email protected]
Документи приймаються до 15.11.2023 року включно.
За додатковою інформацією звертатись за тел. 298 59 34», - сказано у повідомленні.
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