Господарський суд Вінницької області повідомив про наявність вакантної посади

Суд шукає секретаря судового засідання.

У Господарському суді Вінницької області наявна вакантна посада державної служби категорії «В» - секретаря судового засідання. Про це повідомили у пресслужбі суду.

«Якщо Ви маєте вищу юридичну освіту, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра в галузі «Право» або «Правоохорона діяльність», вільно володієте державною мовою, готові працювати в команді, здатні брати на себе зобов'язання, чітко їх дотримуватись та виконувати, а головне – мрієте працювати на посаді секретаря судового засідання в Господарському суді Вінницької області, надсилайте Ваше резюме, мотиваційний лист та копію диплому про наявність відповідної освіти на адресу електронної пошти: [email protected] або телефонуйте за номером «0432» 558-004», - сказано у повідомленні.

Раніше Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантних посад.

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