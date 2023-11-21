ГБР сообщило, что находится на финишной прямой расследования дел Майдана

Всего в 2023 году направлено в суд 28 обвинительных актов в отношении 55 человек.

Государственное бюро расследований сообщило, что находится на финишной прямой расследовании дел Майдана. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В ГБР отмечают, что в целом было возбуждено 82 уголовных производства, а в настоящее время было вынесено 40 приговоров, в отношении 49 человек.

В 2023 году следователи Бюро, несмотря на широкомасштабную агрессию россии против Украины, продолжили активную работу по привлечению к ответственности лиц, виновных в совершении преступлений, совершенных во время массовых акций протеста в 2013–2014 годах.

Так, в октябре ГБР было завершено расследование по крупнейшему делу Майдана.

«Це масштабна справа щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 – 20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт направлено до суду.

У вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи – колишні високопосадовці:

Президент України;

Міністр внутрішніх справ України;

заступник Міністра внутрішніх справ України;

Голова СБУ;

Перший заступник Голови СБУ – керівник Антитерористичного центру;

Міністр оборони України;

начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;

в.о. начальника ГУМВС України в м. Києві;

заступник начальника ГУМВС України – начальник міліції громадської безпеки;

командир ПМОП «Беркут» при ГУМВС України в м. Києві.

Встановлено, що вони 18-20 лютого 2014 року віддавали накази та приймали відповідні рішення щодо застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних на те підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі столиці та припинення акцій протесту. Також посадовці організували штурм Майдану під виглядом «антитерористичної операції», а вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень, без жодних законних підстав», - сказано у повідомленні.

У ДБР додають, що такі дії колишнього президента та екскерівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, в тому числі до смерті 67 цивільних осіб. Всього постраждали 887 осіб та 132 правоохоронці. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень.

Для уникнення відповідальності колишні посадовці втекли з України, відтак досудове розслідування здійснювалось за спеціальною процедурою, а слідчим суддею відносно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Це кримінальне провадження об’єднує в собі 1019 епізодів злочинного перешкоджання акціям протесту та налічує 1878 томів зібраних матеріалів.

Всього у 2023 році направлено до суду 28 обвинувальних актів стосовно 55 осіб», - пишуть у Бюро.

Зокрема, крім вищенаведеного кримінального провадження найближчим часом постануть перед судом й безпосередні виконавці розстрілів активістів Майдану. ДБР завершило розслідування щодо 13 колишніх правоохоронців. 20 лютого 2014 року в самому серці столиці міліціонери спецроти виконали наказ вищого керівництва і почали стріляти в мирних учасників мітингу. Тоді загинуло 48 громадян, а 90 отримали поранення. На сьогодні колишні працівники міліції обвинувачуються у перешкоджанні проведенню мирних акцій протесту, умисному вбивстві та викрадені табельної зброї. Слідству відомо, що обвинувачені переховуються на території країни — агресора та стали громадянами рф, але це не звільняє їх від відповідальності. Винні обов’язково будуть покарані!

«Також у поточному році за результатами розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках у 2023 році повідомлено про підозру 66 особам. Серед них:

колишній начальник Управління громадської безпеки ГУМВС України в м. Києві — за незаконне перешкоджання проведенню зборів з перевищенням влади;

колишній командир РМОП «Беркут», ГУМВС України в м. Севастополі — за державну зраду та посягання на територіальну цілісність держави;

колишній суддя Шевченківського районного суду м. Києва за завідомо незаконні тримання під вартою в інших особистих інтересах, шляхом винесення незаконних ухвал про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно трьох осіб, винесені 03.12.2013, і в такий спосіб перешкоджання організації й проведенню протестних акцій;

цивільна особа за організацію в складі злочинної організації викрадення в ніч з 20 на 21 січня 2014 року учасників акцій протесту «Євромайдану» Луценка І.В. і Вербицького Ю.Т., їх катування та умисного вбивства останнього;

колишні Голова Служби безпеки України, перший заступник Голови Служби безпеки України — керівнику Антитерористичного центру при СБУ та начальнику Департаменту захисту національної державності СБУ за державну зраду, шляхом надання представникам іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, а також 20 співробітників фсб рф за пособництво у вчиненні державної зради, а також вчиненні службовою особою дій, спрямованих на розпалювання національної, релігійної ворожнечі та ненависті.

Зважаючи на те, що частина обвинувачених переховується на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, останніх буде взято під варту і передано суду одразу після звільнення цих територій Збройними Силами України», - резюмували у ДБР.

Ранее сообщалось, что Святошинский районный суд Киева огласил решение по делу в отношении бывших сотрудников «Беркута», обвиняемых в убийстве и ранении участников Майдана на улице Институтской в феврале 2014 года. В деле рассматривались убийства 48 человек и ранения 79 человек.

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