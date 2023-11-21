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  1. В Украине

В Минобороны заявили, что закупки продуктов для военных пытаются сорвать две компании

12:40, 21 ноября 2023
Министерство уже обратилось в правоохранительные органы с заявлением о совершенном уголовном правонарушении.
В Минобороны заявили, что закупки продуктов для военных пытаются сорвать две компании
Фото: censor.net
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В Министерстве обороны заявили, что закупки продуктов для военных пытаются сорвать. Ведомство уже обратилось в правоохранительные органы с заявлением о совершенном уголовном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, 1 и 2 ноября на платформе электронных закупок Prozorro Министерство объявило о проведении упрощенной закупки продуктов питания для украинской армии. В одной из областей был выставлен лот на покупку еды.

Одна компания-участник, соревновавшаяся за этот лот, с 2016 года вообще не осуществляла какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, ее банковские счета были закрыты, а документы на подтверждение квалификационных критериев отсутствуют. Кроме этого, среди участников лотов, у компании были самые высокие ценовые предложения. Потому министерство отклонило ценовое предложение компании на участие в торгах. В ответ компания подала в суд и заблокировала процесс определения победителей.

В Минобороны считают, что компания приняла участие в торгах, с целью сорвать процесс своевременной поставки на первый квартал 2024 года.

Ведомство уже обратилось к правоохранителям с заявлением об уголовном правонарушении по ч.1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и другим военным формированиям).

«Закупки по питанию в Министерстве обороны – открыты. Любая компания может подать предложения, но при этом может не скачать все необходимые подтверждающие документы», - отметили в министерстве.

После аукциона Минобороны рассматривает документы участников, и если они не отвечают квалификационным требованиям, такой участник отклоняется.

Как отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, были случаи, когда отдельные компании злоупотребляли принципами открытости и прибегали к манипуляциям украинским законодательством. Однако такие судебные тяжбы не были успешными.

«Министерство будет жестко, в рамках закона, реагировать на подобные попытки атак на публичные закупки для нужд ВСУ», - подчеркнул Клименков.

Ведомство выявило признаки использования подобной схемы и по другим лотам. Некоторые участники закупок злоупотребляют принципами открытости и прибегают к манипуляциям украинским законодательством, чтобы препятствовать проведению своевременных закупок продуктов для армии.

Минобороны готовит заявления в правоохранительные органы по всем случаям, чтобы остановить злоупотребление и своевременно провести закупки в интересах государства.

Ранее стало известно, что аудит Министерства обороны выявил нарушения в одной из воинских частей в Черниговской области почти на 40 миллионов гривен.

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