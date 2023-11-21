У Міноборони заявили, що закупівлі продуктів для військових намагаються зірвати дві компанії

Міністерство вже звернулося до правоохоронних органів із заявою про вчинене кримінальне правопорушення.

Фото: censor.net

У Міністерстві оборони заявили, що закупівлі продуктів для військових намагаються зірвати. Відомство вже звернулося до правоохоронних органів із заявою про вчинене кримінальне правопорушення. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, 1 та 2 листопада на платформі електронних закупівель Prozorro Міністерство оголосило про проведення спрощеної закупівлі продуктів харчування для українського війська. В одній з областей був виставлений лот на закупівлю їжі.

Одна компанія-учасниця, яка змагалась за цей лот, з 2016 року взагалі не здійснювала будь-яку фінансово-господарську діяльність, її банківські рахунки були закриті, а документи на підтвердження кваліфікаційних критеріїв – відсутні. Крім цього, серед учасників лотів, в компанії були найвищі цінові пропозиції. Тому міністерство відхилило цінову пропозицію компанії на участь в торгах. У відповідь компанія подала до суду та заблокувала процес визначення переможців.

У Міноборони вважають, що компанія взяла участь у торгах, маючи на меті зірвати процес своєчасного постачання на перший квартал 2024 року.

Відомство вже звернулося до правоохоронців із заявою про кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань).

«Закупівлі по харчуванню в Міністерстві оборони – відкриті. Будь-яка компанія може подати пропозиції, але при цьому може не завантажити всі необхідні підтверджуючі документи», - наголосили у міністерстві.

Уже після аукціону Міноборони розглядає документи учасників, і якщо вони не відповідають кваліфікаційним вимогам, такий учасник відхиляється.

Як зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, були випадки, коли окремі компанії зловживали принципами відкритості та вдавались до маніпуляцій українським законодавством. Однак такі судові позови не були успішними.

«Міністерство буде жорстко, в межах закону, реагувати на подібні спроби атак на публічні закупівлі для потреб ЗСУ», - наголосив Кліменков.

Відомство виявило ознаки використання подібної схеми і за іншими лотами. Деякі учасники закупівель зловживають принципами відкритості та вдаються до маніпуляцій українським законодавством, аби перешкоди проведенню своєчасних закупівель продуктів для армії.

Міноборони готує заяви до правоохоронних органів за усіма випадками, аби зупинити зловживання та своєчасно провести закупівлі в інтересах держави.

Раніше стало відомо, що аудит Міністерства оборони виявив порушення в одній із військових частин в Чернігівській області на майже 40 мільйонів гривень.

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