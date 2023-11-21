Перевірка однієї з військових частин Чернігівщини виявила збитки на 40 мільйонів гривень, — Міноборони

Наймасштабніше із порушень – безпідставне завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів, що спричинило 37,1 мільйона гривень збитків.

Фото: Міністерство оборони

Аудит Міністерства оборони виявив порушення в одній із військових частин в Чернігівській області на майже 40 мільйонів гривень. Внаслідок чого розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, перевірку провела Служба внутрішнього аудиту Міноборони у співпраці з правоохоронними органами. Аудитори встановили порушення, що призвели до збитків державі на суму 38,8 млн грн.

«Зокрема, наймасштабніше із чотирьох порушень – безпідставне завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів, що спричинило 37,1 мільйона гривень збитків.

Аудит встановив, що посадові особи військової частини укладали додаткові угоди з постачальниками, чим істотно змінювали умови договору. Через це вони закупили на 163 генератори менше від встановленої потреби.

При чому в період з жовтня 2022-го по квітень 2023 року, коли генератори були критично потрібні військовим, більшість з них до військових частин не постачалися, а накопичувалися на складах. Частка виданих генераторів для користування не перевищила 15% від закуплених», — йдеться у повідомленні.

Також встановлено інші порушення на загальну суму 1,7 мільйона гривень.

Зазначається, що під час перевірки Служби внутрішнього аудиту Міноборони встановлено факти перешкоджання діям аудиторів.

Щодо порушень посадових осіб - зокрема командира військової частини - що призвели до втрат з державного бюджету, рішенням керівництва Міноборони матеріали передано до правоохоронних органів.

«Ми продовжимо систематично виявляти помилки і порушення. Це системна і безкомпромісна робота. До перешкоджань діям внутрішнього аудиту ставимось, згідно з законом, як до правопорушення. Нам потрібен сильний організаційний імунітет від фінансових зловживань», — зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

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