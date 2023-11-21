Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Наступний конкурс на керівника САП проведе комісія з переважною роллю представників «міжнародників»

Нового керівника САП буде відбирати конкурсна комісія голосами членів від міжнародних партнерів, - Рада схвалила законопроект.

Парламент готується запровадити підстави для звернення стягнення на житло, що придбане за житловим сертифікатом

Комітет рекомендує схвалити законопроект з метою створення правових підстав для звернення стягнення на житло, що придбане з використанням житлового сертифіката.

САП буде мати окрему канцелярію від Офісу Генпрокурора

Спеціалізована антикорупційна прокуратура досі приймає листи на Різницьку, 13/15.

Податківці, прокурори, поліцейські та прикордонники, – хто обов’язково має заговорити англійською мовою

Верховна Рада схвалила законопроект Володимира Зеленського, який передбачає встановлення вимоги обов’язкового володіння англійською мовою для прокурорів, у податкових та митних органах, а також для певних категорій держслужбовців.

Застосування для захисту засобів, що не відповідають обстановці посягання, не спростовує перебування особи у стані необхідної оборони, - Верховний Суд

Застосування для захисту засобів, що не відповідають обстановці посягання, не спростовує перебування особи у стані оборони, а вказує на перевищення меж необхідної оборони, - Верховний Суд перекваліфікував дії жінки з ч. 1 ст. 115 КК на ст. 118 КК.

  1. В Україні

Перевірка однієї з військових частин Чернігівщини виявила збитки на 40 мільйонів гривень, — Міноборони

10:21, 21 листопада 2023
Наймасштабніше із порушень – безпідставне завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів, що спричинило 37,1 мільйона гривень збитків.
Перевірка однієї з військових частин Чернігівщини виявила збитки на 40 мільйонів гривень, — Міноборони
Фото: Міністерство оборони
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Аудит Міністерства оборони виявив порушення в одній із військових частин в Чернігівській області на майже 40 мільйонів гривень. Внаслідок чого розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, перевірку провела Служба внутрішнього аудиту Міноборони у співпраці з правоохоронними органами. Аудитори встановили порушення, що призвели до збитків державі на суму 38,8 млн грн.

«Зокрема, наймасштабніше із чотирьох порушень – безпідставне завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів, що спричинило 37,1 мільйона гривень збитків.

Аудит встановив, що посадові особи військової частини укладали додаткові угоди з постачальниками, чим істотно змінювали умови договору. Через це вони закупили на 163 генератори менше від встановленої потреби.

При чому в період з жовтня 2022-го по квітень 2023 року, коли генератори були критично потрібні військовим, більшість з них до військових частин не постачалися, а накопичувалися на складах. Частка виданих генераторів для користування не перевищила 15% від закуплених», — йдеться у повідомленні.

Також встановлено інші порушення на загальну суму 1,7 мільйона гривень.

Зазначається, що під час перевірки Служби внутрішнього аудиту Міноборони встановлено факти перешкоджання діям аудиторів.

Щодо порушень посадових осіб - зокрема командира військової частини - що призвели до втрат з державного бюджету, рішенням керівництва Міноборони матеріали передано до правоохоронних органів.

«Ми продовжимо систематично виявляти помилки і порушення. Це системна і безкомпромісна робота. До перешкоджань діям внутрішнього аудиту ставимось, згідно з законом, як до правопорушення. Нам потрібен сильний організаційний імунітет від фінансових зловживань», — зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сидор
    Наталія Сидор
    суддя Львівського окружного адміністративного суду