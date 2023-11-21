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Проверка одной из воинских частей Черниговщины выявила ущерб на 40 миллионов гривен, — Минобороны

10:21, 21 ноября 2023
Самое масштабное из нарушений – безосновательное завышение стоимости приобретенных в 2022 году генераторов, что повлекло 37,1 миллиона гривен убытков.
Проверка одной из воинских частей Черниговщины выявила ущерб на 40 миллионов гривен, — Минобороны
Фото: Министерство обороны
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Аудит Министерства обороны выявил нарушения в одной из воинских частей в Черниговской области почти на 40 миллионов гривен. В результате чего начато уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, проверку провела Служба внутреннего аудита Минобороны в сотрудничестве с правоохранительными органами. Аудиторы установили нарушения, повлекшие ущерб государству на сумму 38,8 млн грн.

«В частности, самое масштабное из четырех нарушений – безосновательное завышение стоимости приобретенных в 2022 году генераторов, что повлекло 37,1 миллиона гривен убытков.

Аудит установил, что должностные лица воинской части заключали дополнительные соглашения с поставщиками, что существенно изменяло условия договора. Из-за этого они закупили на 163 генератора меньше установленной потребности.

Причем в период с октября 2022 по апрель 2023 года, когда генераторы были критически нужны военным, большинство из них в воинские части не поставлялись, а накапливались на складах. Доля выданных генераторов для использования не превысила 15% от закупленных», — говорится в сообщении.

Также установлены другие нарушения на общую сумму 1,7 миллионов гривен.

В ходе проверки Службы внутреннего аудита Минобороны установлены факты препятствования действиям аудиторов.

Относительно нарушений должностных лиц – в частности командира воинской части – приведших к потерям из государственного бюджета, решением руководства Минобороны материалы переданы в правоохранительные органы.

«Мы продолжим систематически выявлять ошибки и нарушения. Это системная и бескомпромиссная работа. К препятствиям действиям внутреннего аудита относимся по закону как к правонарушению. Нам требуется сильный организационный иммунитет от финансовых злоупотреблений», — отметил заместитель министра обороны Юрий Джигир.

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