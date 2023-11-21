Зеленский сообщил, что пережил по меньшей мере 5 покушений на свою жизнь

Владимир Зеленский отметил, что россия все еще хочет отстранить его от президентской должности.

Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в интервью The Sun сообщил, что украинские спецслужбы предупредили по меньшей мере 5-6 покушений на его жизнь. Также он отметил, что россия все еще заинтересована в его отстранении от президентского кресла.

Зеленский рассказал, что он и его окружение поначалу серьезно восприняли первое покушение на жизнь, даже возникла паника. Однако позже он адаптировался к таким ситуациям.

"Первый случай был очень интересен… люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом – это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение", - сказал Президент.

Издание пишет, что российские спецотряды десантировались в Киеве с целью ликвидации Зеленского в первый день вторжения, которое произошло 24 февраля 2022 года.

Охрана украинского лидера загородила его офис импровизированными баррикадами и кусками фанеры. Ближайшим помощникам Президента выдали ружья и бронежилеты.

По информации издания, в августе украинская разведка сообщила о попытке покушения на Зеленского по пути авиаудара по южному мосту Николаева во время одной из его поездок.

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