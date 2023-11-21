ВККС определит список кандидатов на должности судей местных судов: список

Вопрос о допуске кандидатов к участию в конкурсе на занятие 560 вакантных должностей судей в местных судах будет рассмотрен 1 декабря.

1 декабря состоится заседание Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегий, где будут рассмотрены вопросы о допуске кандидатов к участию в конкурсе на занятие 560 вакантных должностей судей в местных судах. Об этом сообщается на сайте ВККС.

Отмечается, что участие лица в рассмотрении этого вопроса не обязательно.

Список лиц, по которым будут рассматриваться вопросы, и время рассмотрения вопроса:

Напомним, что ВККС утвердила новые формы документов для участия в конкурсе на вакантную должность судьи.

Также ВККС предоставила правила заполнения деклараций добродетели судьи и кандидата на должность судьи.

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