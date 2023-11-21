ВККС визначить список кандидатів на посади суддів місцевих судів: список

Питання про допуск кандидатів до участі у конкурсі на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах буде розглянуто 1 грудня.

1 грудня відбудеться засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегій, в яких розглядатимуться питання про допуск кандидатів до участі у конкурсі на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах. Про це повідомляється на сайті ВККС.

Зазначається, що участь особи в розгляді цього питання не є обов’язковою.

Список осіб, стосовно яких розглядатимуться питання, та час розгляду питання:

Нагадаємо, що ВККС затвердила нові форми документів для участі в конкурсі на зайняття вакантної посади судді.

Також ВККС надала правила заповнення декларацій доброчесності судді та кандидата на посаду судді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.