ВККС затвердила нові форми документів для участі в конкурсі на зайняття вакантної посади судді

Для участі у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів необхідно подати нову форму заяви, нову форму анкети кандидата на посаду судді та мотиваційний лист.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що рішенням від 2 листопада № 121/зп-23 було затверджено форми окремих документів, необхідних для участі в конкурсі на зайняття вакантної посади судді, та внесено зміни до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді. Про це повідомляє офіційний сайт ВККС.

«До уваги осіб, які мають намір взяти участь у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів!

Для участі в цьому конкурсі необхідно подати, зокрема:

нову форму заяви про участь у конкурсі;

нову форму анкети кандидата на посаду судді;

мотиваційний лист

Також Комісією вирішено, що кандидат на посаду судді для участі в конкурсі може подати в довільній формі рекомендації стосовно себе від осіб, які характеризують кандидата на посаду судді та вказують на його відповідність вимогам статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»», - сказано у повідомленні.

Актуальна редакція Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді:

Актуальні форми документів за цим посиланням.

Раніше ми писали, що ВККС надала правила заповнення декларацій доброчесності судді та кандидата на посаду судді.

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