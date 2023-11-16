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ВККС утвердила новые формы документов для участия в конкурсе на вакантную должность судьи

17:15, 16 ноября 2023
Для участия в конкурсе на вакантные должности судей апелляционных судов необходимо подать новую форму заявления, новую форму анкеты кандидата на должность судьи и мотивационное письмо.
ВККС утвердила новые формы документов для участия в конкурсе на вакантную должность судьи
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что решением от 2 ноября № 121/ЗП-23 были утверждены формы отдельных документов, необходимых для участия в конкурсе на занятие вакантной должности судьи, и внесены изменения в Положение о проведении конкурса на занятие вакантной должности судьи. Об этом сообщает официальный сайт ВККС.

«Вниманию лиц, которые намерены принять участие в конкурсе на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов!

Для участия в этом конкурсе необходимо подать, в частности:

новую форму заявления на участие в конкурсе;

новую форму анкеты кандидата на должность судьи;

мотивационное письмо

 

Также Комиссией решено, что кандидат на должность судьи для участия в конкурсе может подать в произвольной форме рекомендации по отношению к себе от лиц, характеризующих кандидата на должность судьи и указывающих на его соответствие требованиям статьи 69 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», - говорится в сообщении.

Актуальная редакция Положения о проведении конкурса на занятие вакантной должности судьи:

Актуальные формы документов по этой ссылке.

Ранее сообщалось, что ВККС предоставила правила заполнения деклараций доброчестности судьи и кандидата на должность судьи.

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