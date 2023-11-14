ВККС предоставила правила заполнения деклараций доброчестности судьи и кандидата на должность судьи

Как сообщалось ранее, ВККС утвердила новую форму декларации доброчестности судьи после 5 часов дискуссий. Позже была обнародована новая редакция формы декларации.
Відтепер у деклараціях доброчесності кандидата на посаду судді та судді суб’єкту декларування необхідно надати відповіді на такі твердження:
- Рівень мого життя відповідає наявному в мене та членів моєї сім’ї майну й одержаним нами доходам.
- Мною не здійснювалися витрати, що перевищують мої доходи, отримані із законних джерел.
- Членами моєї сім’ї не здійснювалися витрати, що перевищують наші доходи, отримані із законних джерел.
- Майно, що належить мені та/або членам моєї сім’ї на праві володіння, користування або розпорядження, було набуто із законних джерел.
- Мною вжито розумних заходів для з’ясування майнового стану осіб, стосовно яких я повинен/повинна зазначати відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
- Мною вчасно подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в якій зазначено достовірні відомості.
- У моєму володінні та/або користуванні тривалістю сукупно більше 30 днів не перебували транспортні засоби та/або об’єкти нерухомості, відомості про які не підлягають внесенню в декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
- Мною вчасно подано декларацію родинних зв’язків та зазначено у ній достовірні (у тому числі повні) відомості.
- Мною вчасно подано декларацію доброчесності та зазначено у ній достовірні (у тому числі повні) відомості.
- Випадків наявності потенційного та/або реального конфлікту інтересів у моїй діяльності не було.
- Мною вживалися передбачені законом заходи з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
- Мною не вчинялися корупційні правопорушення або правопорушення, пов’язані з корупцією.
- Мною не використовувався статус займаної посади з метою незаконного отримання мною або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди, коли такі діяння не утворювали складу злочину або кримінального правопорушення.
- Мною використовується українська мова як єдина державна мова при здійсненні правосуддя та інших повноважень, визначених законом.
- Мною не вчинялися дії з метою набуття громадянства (підданства) іноземної держави.
- Мені не відомо про існування оформлених на моє ім’я документів, що підтверджують мою належність до громадянства (підданства) іноземної держави.
- Мною не відвідувалася територія російської федерації та/або тимчасово окупована російською федерацією територія України (для декларації кандидата на посаду судді – після 01 січня 2015 року).
- Мені не відомо, чи відвідували члени моєї сім’ї територію російської федерації та/або тимчасово окуповану російською федерацією територію України (для декларації кандидата на посаду судді – після 01 січня 2015 року).
- Мною сумлінно виконувалися професійні обов’язки.
- Мною не порушувалася присяга судді, адвоката чи інша професійна присяга.
- Випадків мого втручання у діяльність щодо здійснення правосуддя іншими суддями не було.
- Мною не надсилалися до Вищої ради правосуддя чи інших органів повідомлення про втручання в мою діяльність щодо здійснення правосуддя.
- Вищою радою правосуддя не ухвалювалися рішення за результатами розгляду мого повідомлення про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя (це твердження поширюється на ухвалені у звітному періоді рішення незалежно від дати надіслання повідомлення).
- Стосовно мене не проводилася перевірка, передбачена Законом України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».
- До мене не застосовуються заборони, визначені Законом України «Про очищення влади».
- Мною дотримувалися правила професійної етики.
- Мною не розголошувалися відомості, які становлять таємницю, охоронювану законом.
- Мною не вчинялися діяння, що мали наслідком притягнення мене до юридичної відповідальності.
Заповнити і подати декларації можна за посиланням.
У ВККС також звернули увагу, що особи, які мають намір взяти участь у конкурсі на зайняття 532 вакантних посад суддів в апеляційних судах, оголошеному 14.09.2023, для цілей цього конкурсу необхідно заповнити нову форму декларації доброчесності кандидата на посаду судді.
Правила заповнення та подання декларації родинних зв’язків судді:
Правила заповнення та подання декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді:
Правила заповнення та подання декларації доброчесності кандидата на посаду судді:
Правила заповнення та подання декларації доброчесності судді:
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